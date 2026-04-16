İstanbul'da okul ismi vererek paniğe sevk eden paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, bir sosyal medya uygulamasında okul ismi vererek korku ve paniğe sevk edecek şekilde paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki bir grupta, Üsküdar'daki bir okulun adını vererek saldırı imasında bulunacak şekilde paylaşım yapan kişi ile grupta yer alan diğer kişiler hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.