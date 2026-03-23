İstanbul'da ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı /

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili sona erdi. Öğrenciler bayram tatiliyle birleşen ara tatilin ardından tekrar ders başı yaparken, öğretmen ve öğrencilerin bayramlaşması dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci ara tatilin ardından bugün derslere başladı. Bayram tatiliyle birleşen ara tatil toplam 9 gün sürdü. Pendik'te bulunan Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Törene Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bayrak töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmen ve öğrenciler bayramlaştı. Daha sonra öğrenciler sınıflarına geçti. Törenin ardından sınıfları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, öğrencilere şeker ve çikolata ikram etti. Öğrenciler de kendi aralarında hediyeleşerek bayram coşkusunu okulda sürdürdü.

Öğrencilerle bayramlaşan Ertan Saygın, "Geçen hafta ara tatil olması nedeniyle bayramın dördüncü günü, okulların açıldığı ilk gün bayramlaşma programını gerçekleştirdik. Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı günlerdir. Bu nedenle sizlerin bayramını kutlamak için buradayız. Diliyoruz ki bayramlar, tüm dünyada dostluğun, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu, savaşların olmadığı bir dünyanın vesilesi olsun. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek

Dünyayı diken üstünde bırakan mesaj
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye

Piyasalarda kaos! Yatırımcı kan ağlıyor, resmen çakıldı
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek

Dünyayı diken üstünde bırakan mesaj
Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı

Otel odasında yaşadığı kabusu böyle anlattı: Kapıyı kilitleyip...
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor