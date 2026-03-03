Haberler

Güngören'de beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Güngören'de park halindeki servis minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü, yolda ilerleyen beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul Güngören'de park halindeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yolda ilerleyen beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D100 kara yolu Edirne istikameti Güngören mevkisinde seyreden B.K'nin (30) kullandığı 34 MJK 790 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 34 LNP 418 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen 34 PCG 867 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından B.K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
