İstanbul'da Metro Seferlerinde Düzenlemelere Gidildi

(İSTANBUL) Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde, yer altı suyu akış kaynağındaki artış nedeniyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıktığı açıklandı. Teknik tespit ve onarım sürecinde Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacak. Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle de düzenlemelere gidildi. Derbi nedeniyle Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda 18.00-19.45 saatleri arasında ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı- Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, teknik tespit ve onarım sürecinde Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacak. Düzenlemelere ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamalar şöyle:

"M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde, yer altı suyu akış kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu bölgenin güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmaları başlatılmıştır. Tespitlerin ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçilecektir."

Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca seferlerimiz aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda Gece Metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır"

Derbi için önlemler

Metro İstanbul'dan Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle alınan önlemler ise şöyle açıklandı:

"26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı- Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır. Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır"

Kaynak: ANKA