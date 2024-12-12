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İstanbul'da Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' Oyunu Sahnelenecek

İstanbul'da Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' Oyunu Sahnelenecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri çerçevesinde Macar Devlet Tiyatrosu'nun ünlü eseri 'Bank Ban'ı 17 Aralık'ta İstanbul seyircisiyle buluşturacak. Oyun, Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümüne özel olarak sahneye konulacak ve Macarca oynanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Macar Devlet Tiyatrosu oyunlarından "Bank Ban"ı İstanbul seyircisiyle buluşturacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Jozsef Katona'nın yazdığı, Attila Vidnyanszky'nin yönettiği oyun, Türkiye- Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla, 17 Aralık'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelenecek.

Macarca oynanacak eserde, Türkçe üst yazı yer alacak.

Oyunda, ????Sandor Berettyan, Agota Szilagyi, ????Agnes Barta, Peter Herczegh, Laszlo Szabo, Hanga Martos, Nandor Berettyan, Attila Kristan, Martin Meszaros, Ödön Rubold ve İstvan Madacsi rol alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Attila Vidnyanszky, oyunun Macar ulusal drama literatürünün en önemli eserlerinden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir eserin klasik olabilmesinde ve zamana direnmesinde, içeriğinin daima canlı ve her dönemde geçerli olan mesajlar içermesi, sahneye uyarlayan sanatçıların bunun sayesinde kendi gündemindeki önemli sorunları ve konuları işleyebilmesi büyük rol oynar. Bank Ban tam da böyle bir eserdir. Neticede Jozsef Katona, bu tarihi hikayede tıpkı böylesi, genel insani konulara değinir. Katona seyircilere, eylemleriyle tarihe yön veren insanların, değişim isteyen fakat tarihin ve talihin, kendi gerçeğini savunan bireyi ezip yok edebileceğini ya da diğer taraftan, göklere çıkartabileceğini gösteriyor."

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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