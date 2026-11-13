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İstanbul'da lodos şiddetini artırdı, İDO 7 seferini iptal etti

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İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan lodos bugün şiddetini artırınca deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO 7 seferini iptal ederken Şehir Hatları da bazı hatlarda sefer yapılamayacağını duyurdu.

İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan lodos, bugün şiddetini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün etkisini göstermeye başlayan lodos, bugün İstanbul'da şiddetini artırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

İDO'DA 7 SEFER İPTAL EDİLDİ

İDO tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle; Yenikapı-Yalova 09.45, Yalova-Yenikapı 09.45, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45, Yalova-Yenikapı 11.45, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 ve Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

ŞEHİR HATLARINDA DA BAZI SEFERLER YAPILAMIYOR

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz ve Bostancı-Adalar Ring hatlarındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Ayrıca 10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferinin de iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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