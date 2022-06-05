İstanbul'da LGS heyecanı - Haberler

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu, saat 09.30'da başladı.

İstanbul'da bu yıl sınava 1656 okulda 211 bin 495 öğrenci katılıyor.

Ataköy Atatürk Ortaokulunda sınava girmek için erken saatlerde gelen adaylar sınıflara alındı. Görevliler tarafından kimlik kontrolü yapılan öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise sıraların üzerine yerleştirildi.

Öğrencilerin sağlığı için okul bahçesine alınmayan velilerin dışarıda heyecanlı bekleyişi başladı. Bazı veliler dua ederken, bazıları da göz yaşlarını tutamadı. Bazı öğrencilerin sınava yanlarında kek, su ve kuru yemiş getirdiği de görüldü.

"Her şeyin sonu olmadığı için öyle motive ettik"

Öğrenci velisi Mehmet Saral küçük oğlu ile bekleyişini sürdürürken, heyecanlandığını dile getirdi.

Saral, "Heyecan tabii ki var ama her şeyin sonu olmadığı için öyle motive ettik. O nedenle sıkıntı yok. Dershanede hazırlandı. Çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan bildiğini yapacak artık. Bakalım, kısmet. Kardeşi de abisine moral vermek için geldi." ifadelerini kullandı.

Okul kapısında göz yaşları içerisinde bekleyen Ülkü Şener ise çok heyecanlandığını dile getirerek, "Çocuğum herkes gibi hazırlandı. Beni ağlatan, istediğini kazanamazsa üzülecek. Ben üzüleceğim, diye üzülecek. Ben de o üzülecek diye üzüleceğim." dedi.

Remziye Kaplan da büyük bir heyecanla beklediğini aktararak, "Biz onlardan daha çok heyecanlıyız. İnşallah iyi geçecek. Onun beklentisi çok, tabii ki bizim de öyle. Bu sürece gece-gündüz ders çalışarak hazırlandı, dershaneye gidiyordu. 'Arkandayım oğlum, yaparsın oğlum'. Hep bu şekilde destek olmaya çalıştık. İnşallah emeklerimizi boşa çıkmaz." diye konuştu.