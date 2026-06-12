İstanbul'da yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak merkezi sınava ilişkin İstanbul'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınavın yarın tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturumun saat 09.30'da, ikinci oturumun ise saat 11.30'da olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav kapsamında İstanbul genelinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı aktarılan açıklamada, il genelinde 39 ilçede, 615 okulda, 13 bin 23 salonda, 192 bin 422 öğrencinin sınava katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaklaşık 28 bin öğretmenin de sınavda görev alacağı bildirilerek, "Sınavın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tüm süreçler titizlikle planlanmıştır. Sınavın uygulanacağı okul ve salonlarda gerekli hazırlıklar tamamlanmış, sınav güvenliği, öğrenci yönlendirmeleri, bina ve salon düzenlemeleri ile görevli personel planlamaları ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle ve güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüştür." denildi.

Öğrencilerin sınav günü temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle kapsamlı bir lojistik çalışma gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar dile getirildi:

"Bu kapsamda ilimiz genelinde 169 bin 167 öğrencimize kumanya (talep eden öğrencilerimize) dağıtılması planlanmış, Müdürlüğümüzce temin edilerek ilçelerimize ulaştırılan kumanya sayısı 175 bin olarak gerçekleştirilmiştir. Sınava katılacak tüm öğrencilerimize verilmek üzere 197 bin şişe su temin edilmiş ve ilçelerimize gönderilmiştir. Böylece öğrencilerimizin sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamadan, dikkatlerini yalnızca sınava verebilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, öğrencilerimizin yanında emek, sabır ve fedakarlıkla yer alan velilerimize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve sınav sürecinde görev alacak tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

"Bu ülkeye daima değer katacağınıza olan inancımız tamdır"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise sınav dolayısıyla öğrencilere hitaben yayımladığı mesajında, "LGS, uzun süredir gösterdiğiniz bir emek ve gayretin önemli bir adımıdır. Her birinizin bu süreçte gösterdiği sabır, azim ve sorumluluğun farkındayız. Sizlere güveniyor, elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza gönülden inanıyoruz. Bu sınav, sizin değerinizi ölçen bir kıstas değil, bilgi ve becerilerinizi yansıtan bir basamaktır. Gerçek başarınız, azminizde, iradenizde ve erdemli duruşunuzda saklıdır." ifadelerine yer verdi.

Sınavın bir yolculuğun başlangıcı olduğunu anımsatan Yentür, "Hangi sonuçla karşılaşırsanız karşılaşın, bu ülkenin yarınlarına yön verecek potansiyel sizlerin içinde saklıdır. Karakteriniz, gayretiniz ve inancınızla bu ülkeye daima değer katacağınıza olan inancımız tamdır." dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışları doğrultusunda 3 bin 505 özel gereksinimli öğrencinin tek kişilik salonlarda, 37 öğrencinin ise hastanede sınava gireceğini kaydeden Yentür, bu büyük organizasyonun, öğrencilerin hayallerine güvenle ulaşabilmeleri için müdürlük tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Veli ve öğretmenlere de mesaj veren Yentür, "Çocuklarımızın yanında olarak, onlara sabırla ve sevgiyle eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu güçlü dayanışma, öğrencilerimizin özgüvenle geleceğe yürümelerinde en büyük destek olmuştur. Bu vesileyle, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınav sürecinde görev alacak yönetici, öğretmen ve çalışanlarımıza kolaylıklar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.