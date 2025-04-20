İstanbul'da Lale Bayramı Coşkusu

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Emirgan, Gülhane, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ile Hidiv Korusu 7 milyon 780 bin lale ve soğanlı bitkiyle donatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İBB Kültür'ün çalışmalarıyla 19-20 Nisan'ı kapsayan "Lale Bayramı"nda kentin önemli noktalarına renkli laleler ekildi.

Ayrıca Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Gülhane Korusu'nda düzenlenen etkinliklerde ziyaretçilere İBB Bandosu ile İBB Oda Müziği tarafından trio dinletisi sunuluyor.

Etkinliklerde akrobasi, yüz boyama, palyaço, sihirbaz, uzun bacak ve jonglör gibi çeşitli etkinlikler de yapılıyor.

Bazı vatandaşlar, güneşli geçen pazar gününü Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda geçirdi.

Korunun birçok noktasında farklı figürleri simgeleyen rengarenk lalelerin önünde sıraya giren ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Koruya aileleriyle birlikte gelen bazı ziyaretçilerin ise park ve yeşil alanlarda dinlendikleri gözlendi.