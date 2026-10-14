İstanbul'da kuvvetli sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı

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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Kentte sabah başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinden itibaren kuvvetli bir şekilde etkisini gösterdi.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki bir siteyi su bastı, apartmanların alt katları suyla doldu. Sağanak nedeniyle ilçedeki Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi.

Sağanağın etkisini en çok gösterdiği noktalardan olan Ayazağa'da sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi.

Esenler Fatih Mahallesi ile Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'ndeki birçok ev suyla doldu.

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde bir yolda çalışma nedeniyle kazılan alan suyla dolarken, elektrik kaçağı nedeniyle zaman zaman parlama yaşandı.

Çukurcuma Mahallesi'nde suya kapılan bir kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bayrampaşa'da suyla dolan yolda bazı araçlar mahsur kaldı

Beşiktaş'ta etkili olan sağanak nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Nispetiye Caddesi'nde suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sarıyer Selanik Bulvarı'nda sel sularında kalan midibüsün sürücüsü araçta mahsur kaldı. Sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Tören Sokak'ta park halinde araçların üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

Ataköy'deki Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.

Bayrampaşa Hal Yolu'nda suyla dolan yolda bazı araçlar mahsur kaldı.

Sağanakla beraber şiddetli rüzgarın etkili olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir motosikletli ilerlemekte güçlük çekti.

Polis otomobili ile bir başka araç sürücüsü motosikletliye siper olarak köprüden geçmesini sağladı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üsküdar'da bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı

Ümraniye'deki Şile Yolu'nun bir bölümü sel nedeniyle trafiğe kapandı. Suyla dolan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Sultanbeyli'de suyla dolan bir alt geçitte mahsur kalan araç ve içindeki iki kişi kurtarıldı. Abdurrahman Gazi Mahallesi Kale Caddesi de sular altında kaldı.

Sancaktepe Atayolu Caddesi yanındaki derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

Beykoz-Riva Yolu'nda ise sağanak nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Üsküdar Acıbadem Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkı su bastı.

Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nün girişinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu.

Kaynak: AA