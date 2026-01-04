Haberler

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
İstanbul'daki kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatısı koptu, deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Sahil kesimlerinde yüksek dalgalar nedeniyle yürüyüşe çıkan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısı koptu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı.

Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor.

Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

