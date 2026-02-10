Haberler

Avcılar'da parkta yaşayanlar için seferber oldular

Avcılar'da parkta yaşayanlar için seferber oldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla, soğuk kış gecelerinde dışarıda kalanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar 39 ilçede sürerken, Avcılar'da da ekipler, gece boyunca park ve bahçelerde denetim yaptı. Tespit edilenler otellere yerleştiriliyor ya da ailelerine gönderiliyor.

İSTANBUL Valisi Davut Gül'ün talimatıyla 39 ilçede soğuk kış gecelerinde dışarıda kalanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.Çalışmalara Avcılar'da da devam edildi. Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan başkanlığındaki ekipler, park ve bahçelerde yaşayan olup olmadığını tespit etmek için gece boyu çalışma yaptı.

İstanbul'da 39 ilçede park ve bahçelerde yaşayanların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. 39 ilçeden biri olan Avcılar'da da denetimler aralıksız sürerken çalışmalara Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Döner, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız'ın yanı sıra polis ve zabıte ekipleri katıldı. Çalışmalardan önce açıklamalarda bulunan Kaymakam Burhan, "Vali Gül'ün talimatları doğrultusunda akşam 22.00'de bütün ilçelerimizde dışarıda kalan vatandaşlarımız varsa, onların tespit edilmesi soğuk kış gecelerinde yuva sıcaklığının sağlanması için alanda gözlem yapacağız."dedi. Dışarıda kalanların tespit edildikten sonra otellere alındığını belirten Burhan, aileleri olan kişilerine ailelerinin yanına gönderildiklerini ya da memleketlerine gönderilmelerine yardımcı olduklarını belirtti. Kaymakam Burhan, Emniyet Müdürü Döner ve diğer yetkililer açıklamaların ardından ilçedeki park ve bahçelerdeki denetim çalışmalarına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti