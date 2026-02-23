Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 24 Ocak'ta hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu.

ÇİNLİ İŞ İNSANINI "DOLANDIRICILIK" İDDİASIYLA ÖLDÜRMÜŞLER

Çin'de Wang tarafından dolandırdığını öne süren kişilerin İstanbul'a geldiği, irtibat kurdukları bir kadından Wang'ın yerini öğrendikleri öğrenildi. Şüphelilerin, Wang'ın başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki cüzdanı alıp kaçtıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Wang'ın kaçırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Wang'ın aracına binerken şüphelilerin geldiği ve zorla alıkoydukları görülüyor. Şüphelilerle iş birliği yaptığı belirtilen kadın da kaçırılmadan hemen önce Wang ile yürürken görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı