İstanbul'da karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 11 bin 242 personel ve 3 bin 492 araçla, 4 bin 298 kilometrelik yol ağı üzerinde kar ve buz temizleme çalışmaları yapılıyor.

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran karla mücadele aralıksız sürdürülüyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 16 birimle sahada görev yapılıyor.

Kent genelinde 4 bin 298 kilometrelik yol ağında yürütülen çalışmalarda 11 bin 242 personel ve 3 bin 492 araç ile iş makinesi görev alıyor.

Kışla mücadele kapsamında 370 bin tonluk tuz stoku bulunurken kritik noktalara yerleştirilen 592 kutu tuz hazır bekletiliyor.

Ayrıca saatte 25 ton üretim kapasiteli solüsyon sistemiyle buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar sürdürülüyor.

Gece yarısından itibaren sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle buzlanma ve don riskinin artması bekleniyor.

Yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yol bakım, atık yönetimi ile park ve bahçeler ekipleri, ana arterler, kaldırımlar, metro girişleri, alt ve üst geçitler, duraklar, meydanlar ve iskelelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 17 Ocak gecesinden bu yana İBB Yol Bakım ekipleri tarafından 2 bin 461 ton tuz ve 3 ton solüsyon kullanıldı.

Halihazırda 552 evsiz vatandaş barınma hizmetinden yararlandı.

Veteriner Hizmetleri ekipleri de sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
