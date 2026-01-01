Haberler

İstanbul Valisi Gül, AFAD'da karla mücadele çalışmalarını takip etti

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD ile yapılan görüşmelerde karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve ana yolların açık olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarını takip etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül'ün, ilde yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği olarak karla mücadele tedbirlerimizi aldık. İlimizde hayatı olumsuz etkileyen bir yağış bulunmamakta, ana arterler başta olmak üzere tüm yollar açıktır. Tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde 7/24 sahada karla mücadele çalışmalarına devam ediyor, süreci takip ediyoruz."

