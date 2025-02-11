İstanbul'da Kar Yağışında İlginç Anlar: Mayo ile Denize Giren Adam

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Büyükçekmece sahiline gelen bir kişi buz gibi havaya aldırmadan mayosuyla denize girdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bu sabahtan itibaren özellikle kuzeydeki ilçelerde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde çok sayıda İETT otobüsü yolun karla kaplanması nedeniyle mahsur kaldı.

Bir kişi, evinin penceresinden arka arkaya sıralanan otobüsleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek, "Burası otobüs son durağı gibi oldu. Allah yolda kalanlara yardım etsin ama günler öncesinde belirtilen kar yağışı uyarısı pek dikkate alınmamış gibi duruyor. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

İlçede, buzlanan yolda geriye doğru kayan tır aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Büyükçekmece'de, soğuk havaya aldırış etmeyen bir erkek, mayosunu giyip karla kaplı sahilde buz gibi denize girdi.

İlçede, buzlanmadan dolayı yokuş aşağı kayan bir otomobilin sağ ve sol ön kapılarını tutan 2 kişinin aracı durdurma çabaları ise ilginç anlara sahne oldu.