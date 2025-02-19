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İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Özellikle Anadolu Yakası’nda yollar durma noktasına gelirken, vatandaşlar otobüslerden inip yürümek zorunda kaldı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da kent genelinde etkisini artıran kar yağışı trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Megakentte öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerinde görülmeye başlanan kar yağışı, tüm ilçelerde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz'daki birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda da araçların ilerleyemediği görülüyor.

Otobüsle evlerine gitmeye çalışan birçok vatandaş, araçlardan inip yaya olarak yoluna devam ediyor.

Diğer ilçelerde de yeşillik alanlar beyaza bürünürken, toplu taşıma istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise kuzey ilçeler başta olmak üzere kar yağışı tüm bölgelerde etkili oluyor.

Taksim ve Sultanahmet meydanlarında da etkili olan kar yağışına ilgi gösteren turistler ve çocuklar fotoğraf çektiriyor.

Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görülüyor.

Şişli ve Kağıthane'de ise araçlar yokuşları çıkmakta zorluk yaşıyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Güncel
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