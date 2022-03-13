İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt - Haberler

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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Aybar kar fırtınasının etkisi altına giren ve dün öğleden sonra şiddetini artıran yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da Cumartesi gecesi hava sıcaklığı -4.4 derece ile son 30 yılın en soğuk Mart ayı gecesi olarak kayıtlara geçti. Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler seferber olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kar yağışının salı günü İstanbul'u terk edeceği belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı günlerdir yapılan uyarıların ardından dün gece giderek şiddetlendi. Kar yağışı ve soğuk hava adeta megakenti esir alırken, cumartesi gecesi -4.4 derece ile son 30 yılın en soğuk gecesi olarak kayıtlara geçti. Belediye ve karayolları ekipleri gece boyu tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt

Şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki seferler yüzde 30 azaltıldı. Apron, pist, ve taksi yolları başta olmak üzere karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda iptal edilen seferler dışındaki uçuşlar ise aksamadan sürüyor. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 407 uçuşunu iptal etmişti.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki hava durumuyla ilgili yeni bir uyarı geldi. 13 Mart Pazar bugün ve yarın da kar yağışının aralıklarla etkili olması beklenen megakentte vatandaşların dikkatli olması istendi. İstanbul'da hava sıcaklığının bugün ortalama 3 derece olması bekleniyor. Kar yağışının salı günü kenti terk edeceği öğrenildi.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Hava Durumu, Meteoroloji, Kar Yağışı, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Şimdi 1987'yi anımsatır görüntüler oluyor gibi! gibi! Ama biz o zaman ki gibi otuzlu yaşlarda değiliz, guzina soba yok, fırında börek veya patates yok, sobanın üstünde kestane yok buna karşılık artmış sıkıntılar var. İnşallah bunlarda geçer unutmayın kar berekettir.

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Kar bereket de çiftçi hangi mazotla tarlasını sürecek hangi gübreyle mahsulunu arttıracak da bereket olacak! Tedbir kuldan takdir Allah'tan değil mi? e hangi tedbirimiz var da Allah'tan bereket bekliyoruz.

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