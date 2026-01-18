Haberler

Çamlıca Tepesi kar yağışı sonrası beyaza büründü

Güncelleme:
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar, deniz seviyesinde ise karla karışık yağmur şeklinde yağış aralıklarla sürerken, Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

Akom ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar, deniz seviyesinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış aralıklarla sürüyor. Çamlıca Tepesi de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası beyaza büründü.

