Çamlıca Tepesi'nde karın keyfini aileler çıkardı; seyirlik manzara havadan görüntülendi

Güncelleme:
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, insanların bayram havasında karın tadını çıkarmasına neden oldu. Çamlıca Tepesi'nde aileler ve çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde, okulların tatil edilmesini fırsat bilen aileler ve çocuklar karın keyfini çıkardı. Seyirlik manzara ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kentte yeniden başlayan yağış, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla sürüyor. Çamlıca Tepesi'nde okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp karın tadını çıkardı. Kimileri kardan adam yaparken, kimileri de kızakla kaydı. Gezmek için Çamlıca'ya gelenler ise bol bol fotoğraf çekti. Kar yağışı, Çamlıca Tepesi'nde dron ile görüntülendi.

'KARIN HEYECANINI YAŞIYORUZ'

Ailesiyle birlikte kar topu oynamaya gelen Latife Ayyıldız, "Çok mutluyuz. Okullar tatil oldu. Valiye de teşekkür ediyoruz. Çocukları getirdik, karın heyecanını yaşıyoruz. Birkaç gün daha yağar diye ümit ediyoruz ama bu hali bile çok güzel" dedi. Kardeşleriyle Çamlıca Tepesi'ne gelen Ayşe Barutçuoğlu ise, "Kar yağması çok güzel, okulların tatil olması da güzel. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

'GEÇEN SENE YAĞMADI, BU SENE ÖZLEMİŞTİK'

Nerminan Ünal da, "Burada çok güzel yağıyor. İstanbul'un her tarafında böyle yağsa 'kış geldi' derdik. Geçen sene yağmadı, bu sene özlemiştik. Eşimle sabah yürüyüşü yapalım dedik. Hem yürüyüş yaptık hem de kar topu oynadık. Kardan adam yapmasını istedim, o da yaptı" dedi. Kardan adam yapan Yusuf Ünal ise, "Hastaneden geliyorduk, eşim Çamlıca Tepesi'ne çıkalım dedi. Biz de biraz kar görelim dedik. Eve girseydik tekrar çıkamazdık, kar bastırdı. Temiz hava aldık, ortalık sakindi, tadını çıkardık" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Arnavutköy Belediyesi'nden 'Kemerleri sıkın' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar

