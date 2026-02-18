Haberler

İstanbul'da etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi

Güncelleme:
İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Bağcılar, Başakşehir ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde sulu kar ardından gerçek kar yağışı görülmeye başlandı.

İSTANBUL'da sıcaklıkların düşmesinin ardından kentin belirli noktalarında kar yağışı etkili oluyor. Sulu kar şeklinde başlayan yağış özellikle Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkisini sürdürüyor. İstanbul'da başlayan kar yağışı havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

