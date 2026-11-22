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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Kurgulanmış Güzellikler" temalı 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin ikinci gününde çeşitli paneller yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvede, politika yapıcılar, akademisyenler, uzmanlar, medya ve sivil toplum temsilcileri, kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmelerinin haklara ve fırsatlara erişimleri ile toplumsal hayata katılımları üzerindeki etkileri ele alındı.

Zirvenin ikinci günündeki oturumlarda, dijital platformların güzellik algısını dönüştürmedeki rolü, kadın bedeninin nesneleştirilmesi, şiddet ve güvenlik meselesi ile güzellik baskısının psikolojik sonuçları farklı perspektiflerden değerlendirildi.

"Tek Bir Güzellik Yok: Kültür, Kimlik ve Estetik" başlıklı panelde güzellik anlayışının kültürel kimlik, dijitalleşme ve toplumsal değerlerle ilişkisi konuşuldu.

İstanbul Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevim Zehra Can Kaya'nın moderatörlüğündeki oturumda, güzellik standartlarının farklı toplumlarda nasıl şekillendiği ve dijital dünyanın bu standartlar üzerindeki etkisi tartışıldı.

"Güzelliğin Bedeli: Piyasa, Bedenler ve Kadının Yaşam Döngüsü" başlıklı panelde güzellik endüstrisinin kadınlar üzerindeki ekonomik, toplumsal ve psikolojik etkileri ele alındı.

Sosyolog ve araştırmacı Dr. Esra Özdil Gümüş'ün moderatörlüğündeki oturumda, güzellik standartlarının kadınların gündelik yaşamına ve beden algısına yansımaları değerlendirildi. Oturuma, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da dinleyici olarak katıldı.

Sonuç bildirgesi okunacak

İki gün boyunca güzellik algısının kültürel, toplumsal, ekonomik, dijital ve psikolojik boyutlarının ele alındığı 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, oturumlarda ortaya konulan değerlendirme ve önerilerin bir araya getirildiği sonuç bildirisinin açıklanmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA