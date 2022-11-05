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Evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 kişiye 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi

Güncel Haberler

İstanbul'da kaçak göçmenlerin yaşadığı 148 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 797 kaçak göçmen yakalanırken evlerini kiralayan 84 mülk sahibine ise 2 milyon 152 bin 366 lira para cezası kesildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlerin yakalanması ve sınır dışı edilmesi için başlattıkları çalışmalarda, göçmenlerin yaşadığı 148 adres belirledi.

Göçmenlerin kabalık gruplar halinde insani olmayan koşullarda yaşadıkları tespit edilen adreslere Ekim ayı içerisinde farklı zamanlarda helikopter destekli operasyonlar yapıldı Yapılan operasyonlarda 148 evde aralarında "Tehdit" suçundan suç kaydı bulunan bir kişinin de bulunduğu 797 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için süreç başlatıldı.

Evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 kişiye 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi

Öte yandan polis, kaçak göçmenlere ev kiralayanların tespit edilmesi için de çalışmalar yürüttü. Yapılan araştırmalarda evlerini kiralayan 84 ev sahibi tespit edildi. Gözaltına alınan 84 kişiye "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında toplam 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası kesildi, evleri ise mühürlendi.

Evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 kişiye 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi

Mühürlenen evlerden birinin mührünü kırıp içeride yaşamaya devam eden bir göçmen ise polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan ve "Organizatör" olduğu belirtilen 3 kişi ise tutuklandı.

Evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 kişiye 2 milyon 152 bin lira ceza

Evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 kişiye 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon İstanbul Göçmen Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Barbaros:

84 kişiye 2 milyon lira ceza bile komik kişi başı hapis olması şart o ev kiralanırken emniyete şu kişi oturacak diye belge vermeli

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