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İstanbul'da izinsiz inşaat alanında inceleme başlatıldı

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İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı. İnşaat alanına girişte yaşanan engellemelerin ardından polis ekipleri devreye girdi.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

Vaniköy'deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı.

Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı.

Ekiplerin, inşaattaki çalışmaları sürüyor.

Basın mensupları da şantiye alanına alındı.

İBB'ye uyarı yazısı iletilmişti

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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