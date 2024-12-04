İstanbul'da İlk Yardım Eğitimi Verildi

İstanbul'da, "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında Eminönü- Kadıköy şehir hatları vapurunda ilk yardım eğitimi verildi.

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER) tarafından toplumda ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Havada, Karada, Denizde İlk Yardım" eğitimleri etkinliği sürüyor.

Dernek eğitmenleri ile Beykoz ve Kent üniversiteleri öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında, Eminönü-Kadıköy şehir hatları vapurundaki vatandaşlara acil durumlarda kalp masajının nasıl yapıldığı uygulamalı olarak anlatıldı.

ATAÇ-DER Genel Başkanı Dr. Temel Kılınçlı, AA muhabirine, Türkiye'de kalp krizi sonucu vefat edenlerin sayısının 300 bine yakın olduğunu söyledi.

Ülkede ilk yardım bilen kişi sayısının nüfusa oranının yüzde 1,7 olduğunu belirten Kılınçlı, "Toplum etkili ve doğru kalp masajı yapmayı bilmiyor. Oysa kalp masajına ihtiyaç duyulması halinde, ilk dakikalarda yapılan doğru kalp masajı ile suni solunum hayat kurtarıyor." dedi.

Dr. Kılınçlı, şunları kaydetti:

"Ambulans değil, ilk yardım hayat kurtarır. Çünkü olay yerine gelen ambulanslar, ülkemizde dünya ülkelerini geride bırakmasına rağmen 7 dakikadan önce gelemiyor. Zaten 7 dakika içerisinde, duran kalbe eğer kalp masajı yapılmamışsa beyin ölümü de gerçekleşmiş olur. Bu sebeple, doğru kalp masajı ve suni solunumu etkili bir şekilde kesintisiz olarak yapmayı ve insanların kalp krizi sonucu ölümlerini en aza indirgemeyi hedefleyen sosyal sorumluluk projesiyle havada, karada ve denizde dikkati çekmek istiyoruz. İnsanoğlunun var olduğu her yerde ilk yardım lazım olacaktır."

"Evde aileme kalp masajının nasıl yapıldığını gösteriyorum"

Etkinlikte görev alan öğrencilerden Nazar Yanardağ da ülkede kalp masajı bilenlerin sayısının az olduğunu dile getirerek "Bu durumla hayatımızın her anında karşılaşabiliriz. Çıktığımız vakalarda genç, yaşlı birçok kişide kalp sıkıntısı görebiliyoruz. O kişilerin ailelerinden birisi dahi kalp masajı yapmayı bilse, sağlık ekipleri gelene kadar hastayı hayatta tutabilir. Evde aileme kalp masajının nasıl yapıldığını gösteriyorum. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerek." ifadesini kullandı.

Yolcu Nihat Çıplak ise etkinliğin çok faydalı olduğunu vurgulayarak "Kalp masajı konusundan herkesin az çok fikri var ancak iş uygulamaya geldiğinde tabii ki deneyimsiz kalıyoruz. Bu şekilde bir uygulama yapmamıştım, benim için faydalı oldu. Böyle uygulamalar artırılmalı." dedi.