İstanbul'da 'Huzur' Uygulaması: Polis Asayişi Sağlamak İçin Denetimlerde Bulundu

İstanbul'da gerçekleştirilen 'huzur' uygulaması kapsamında, polis ekipleri Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede denetimler yaptı. Araçlarda arama yapıldı ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki denetimlerde sürücü belgeleri incelendi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla "huzur" uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapıldı, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'ndaki denetimlerde sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

Denetime, polis helikopteri ile narkotik köpeği "Rüzgar" da destek verdi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
