Haberler

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Yapıldı

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği 'Huzur İstanbul' denetiminde, Beyoğlu'nda sürücü ve yolculara GBT uyguladı. Denetimler araç aramalarıyla ve kimlik kontrolleriyle devam etti.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu'ndaki denetimde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Sesleri duydu, dönüp arkasına bakınca şok yaşadı! Hala hayatta olması mucize

Sesleri duydu, dönüp bakınca şok yaşadı! Hayatta olması mucize
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.