Türkiye beşik gibi. Yurdun dört bir yanında her gün meydana gelen depremler vatandaşlarda korku ve paniğe yol açıyor. Uzmanlar büyük Marmara depremi için her gün uyarılarını yinelerken İstanbul'da bir deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 14.24'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi, vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan depremin yerin 8.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

KANDİLLİ "4.1" DEDİ

Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Kandilli depremin derinliğini 13.3 kilometre olarak ölçtü.

SİLİVRİ'DEKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 23 Nisan günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçısı olabileceğini söyledi. Bölgedeki aktivitenin o günden bu yana sürdüğünü belirten Tüysüz, "Endişeye gerek yok." ifadesini kullandı. Tüysüz, Marmara Denizi içinde kırılmamış faylara da dikkat çekti.

"İstanbul büyük bir depreme gebedir." ifadesini kullanan Tüysüz, "İzmit Körfezi çıkışından, Adaların önünden geçip, Boğaz açıklarından 6,2 büyüklüğündeki depremin olduğu yere kadar olan bölüm kırılmamış halde bekliyor. Ne zaman olacak bilemeyiz." dedi.

NACİ GÖRÜR: KUMBURGAZ FAYININ STRES ALANI DEĞİŞİME UĞRUYOR

Silivri'deki depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz Fayı'na dikkat çekti.

Bugün meydana gelen depremin, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremle kırılan fayın, kırılmayan bölümünde gerçekleştiğini anlatan Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor." dedi.

Naci Görür, "Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.