İstanbul'da, Özel Halk Otobüsü Binaya Çarptı... İett: Kartal'da Yaşanan Otobüs Kazasında Otobüs Şoförü ve 5 Yolcu Yaralandı

Güncelleme:
İstanbul Kartal'da yoldan çıkan bir özel halk otobüsü, bir binaya çarparak kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü ve 5 yolcu yaralandı. Yaralılara acil şifalar dilendi.

(İSTANBUL) - İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), bir özel halk otobüsünün Kartal'daki çarşı durağı mevkisinde kaza yaptığını, kazada otobüs şoförü ile 5 yolcunun yaralandığını bildirdi.

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Kartal'da yoldan çıkan bir özel halk otobüsünün kaza yaptığı ve kazada otobüs şoförü ile 5 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "11 Ocak 2026 tarihinde Öztaş Ulaşım AŞ'ye ait bir özel halk otobüsü aracı, Kartal İlçesi Çarşı Durağı mevkisinde saat 19.50'de yoldan çıkarak bir binaya çarpmıştır. Kaza sebebiyle Özel Halk Otobüsü şoförü ve 5 yolcu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili Kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yaralılara acil şifalar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
