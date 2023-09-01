İstanbullular dikkat! Hafta sonu sağanak yağış bekleniyor

AKOM, hafta sonu İstanbul'da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün ve hafta sonu hava sıcaklığının ise 28-30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.