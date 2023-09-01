İstanbullular dikkat! Hafta sonu sağanak yağış bekleniyor
AKOM, hafta sonu İstanbul'da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün ve hafta sonu hava sıcaklığının ise 28-30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredecek. Hafta sonu ise özellikle sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
SABAH SAATLERİNDE YAĞACAK
Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.
15 EYLÜL'E KADAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.