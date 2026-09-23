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İstanbul'da gözaltındaki 15 şüpheli fuhuşa aracılık gerekçesiyle adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da 19 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 2 kişi İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 19 Eylül'de masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen mekanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhuşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kişi ise işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan soruşturmaya ilişkin detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerin, bazı uygulamalar üzerinden "masöz" ilanları vererek ihtiyaç sahibi kadınları işe aldığı, daha sonra çeşitli bahanelerle kadınları fuhuşa ikna edip çalıştırdıkları belirlendi.

Ayrıca "masöz" ilanı için başvuran bir kadının, şüphelilerin kendisini fuhuşa ikna etmeye çalıştığı yönünde polise şikayette bulunduğu, bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düzenlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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