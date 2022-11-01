İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul güne yoğun sisle başladı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.

KENTİN HER YERİNDE ETKİLİ OLDU

Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve çevresinde etkili oldu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.

BAZI VAPU SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, sis nedeniyle karşılıklı olarak Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

İşte kentten manzaralar: