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İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı

İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara karşı getirilen eylem yasağı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara karşı getirilen eylem yasağı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması ardından başlayan protestolar için yeni önlemler alındı.

EYLEM YASAĞI UZATILDI

Daha önce 23 Mart'a kadar her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyuran İstanbul Valiliği, son açıklamasında kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılmasına yönelik yasağın 26 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Valilik kapsamı genişleyen yasakların sebebini "konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi" olarak açıkladı.

"ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEK"

Valilik açıklamasında ayrıca "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAYAN'A ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

Öte yandan Valilik, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolların yarın sabah saat 08.00'a kadar kapalı olacağını açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8:00 arasında kapatılan yollar şöyle: Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti, Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar, Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti, Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi, Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi, Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi, Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi, Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi, Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi, Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti, Yeniyol Caddesi, D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları, D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarımutluw can:

anayasal haklar valiliğin şeyinin keyfine göre yasaklanamaz.

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

korku sarmış bacaları güle güle çapsız Recep

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Korkunun ecele faydası yoktur yenileceksiniz

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Uzatldigina göre hapise. Ataaklar Anlamında bu

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

Halktan korkmayın bu kadar halkın anayasalar haklarını halkın elinden elinden alamazsınız. Bunun adına diktatörlük denir.

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Halka rağmen kazanan karlı çıkan hiç olmadı yine olmayacak halkın üstünde güç yoktur

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Haber YorumlarıRevolver:

bariyerler halkın öfkesi kadar kuvvetli değil...

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Haber YorumlarıSlm ksb:

GİDİŞAT İYİ DEĞİL

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Haber YorumlarıFLOZOF:

İstanbul saldırı altında mı? Türk milleti en son İstanbul a girişinin kısıtlanması 1918 de İngiliz ordusu tarafından yapıldı Türk milleti onu da söküp attı

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

kime inanacağımızı şaşırdık valla

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