İstanbul'da 'Geniş Aile: Köklerden Geleceğe Aile Bağları' çalıştayı düzenlendi

Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) öncülüğünde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen "Geniş Aile: Köklerden Geleceğe Aile Bağları" projesi kapsamında çalıştay düzenlendi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Kuzey Yerleşkesinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, projedeki üç kurumun işbirliğinin önemine işaret ederek aile ve gençlik konularının toplumun ortak meselesi olduğunu belirtti.

Vali Gül, aile kavramının "hafıza, kimlik ve gelecek" ekseninde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim geçmişimizde bu güzel hasletler zaten var. Dolayısıyla da hafızamızı tazeleyip bunun üzerine bir kimlik inşa etmemiz, inşa ettiğimiz kimliği de geleceğe taşımamız lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek 10 yılı "nüfus ve aile yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Gül, "Bunun altını dolduracak olan aslında sizler, bizler ve bu tür etkinlikler. Ne kadar çok etkinlik yaparsak, ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok inanırsak aslında bu 10 yıl içerisinde istenilen amaç o kadar gerçekleşmiş olur. İstanbul'umuzda da hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için açta açıkta kalmaması için ailelerimizin dağılmaması için eğitimde, sağlıkta, sosyal projelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde yapmamız gerekenleri kamu görevlileri olarak yapıyoruz. Daha da çok yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, derneği insanlara iyilik yapmak için kurduğunu, güzel hizmetler yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

YÜZAG Başkan Vekili ve Proje Koordinatörü Fatmanur Doydu Aksu, projenin yalnızca bir sosyal sorumluluk girişimi olmadığını, aynı zamanda toplumsal dönüşümlere yönelik bütüncül bir müdahale çabası olduğunu söyledi.

Projenin, zayıflayan akrabalık ilişkilerini yeniden güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Aksu, geniş aile yapısının yalnızca bireyin bakım ve korunma ihtiyacını karşılayan bir yapı değil, aynı zamanda değer aktarımı ve kimlik inşası açısından da önemli olduğuna dikkati çekti.

Aksu, projenin üç aşamadan oluştuğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Birinci aşamasında 'Geniş Aile Afiş Tasarım Yarışması' düzenledik. Bu yarışmaya 178 gencimiz başvuru yaptı. Projemizin ikinci aşaması ise bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayımız, 4 oturumdan oluşmakta. Hem Türk öğrenciler hem diaspora öğrencileri hem de uluslararası öğrenciler katılmakta. Bu oturumlarda gençlerimiz kendi kültürlerindeki aile değerlerine ilişkin birikimlerini ve deneyimlerini paylaşacaklar. Projemizin üçüncü kısmında ise çalıştaya katılan gençlerimizle 16-17 Mayıs'ta Kocaeli'de 2 günlük bir kamp gerçekleştireceğiz. Bu kampımızda geniş aile temalı atölyeler, etkinlikler gerçekleşecek, geçmişten gelen kültürel aktarımlarla ilgili atölyelerimiz olacak."

Proje sonunda elde edilen veriler doğrultusunda kapsamlı bir rapor hazırlanacağını kaydeden Aksu, raporun kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerle paylaşılacağını söyledi.

Çalıştayda katılımcılar, geleneksel geniş aile yapısının dijitalleşme, bireyselleşme, kentleşme ve ekonomik dönüşüm süreçlerindeki değişimini ele aldı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen afiş yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Afişlerden seçilen ilk 20 eserin yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Programa, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de katıldı.

Türkiye, diaspora ve uluslararası öğrencilerin deneyimleri üzerinden karşılaştırmalı analizlerin yapılmasının hedeflendiği "Geniş Aile: Köklerden Geleceğe Aile Bağları" projesinde, kuşaklar arası bağları güçlendirecek bilimsel ve sanatsal çıktılar üretilmesi amaçlanıyor.