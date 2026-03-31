İstanbul'da fuhuş yapılan 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da fuhuş yapılan 7 evi işleyen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Fuhuş mücadelesi kapsamında yürütülen soruşturmada, Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar'da operasyonlar gerçekleştirilecek.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde fuhuşla mücadele doğrultusunda gelen ihbarlara istinaden Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından projeli bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar'da fuhuş yapılan 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
Polisin talebini reddetti, 350 bin lira ceza yedi

Polisin talebini reddeden sürücüye hayatı boyunca unutamayacağı ceza