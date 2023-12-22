İstanbul'da Fırtınalı Hava Uyarısı

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel