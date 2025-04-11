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İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Etkisiyle Çatı Uçtu, Ağaçlar Devrildi

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İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle çeşitli semtlerde çatı parçaları uçtu, ağaçlar devrildi ve birçok araçda hasar meydana geldi. İtfaiye ve zabıta ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye müdahale etti.

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak'ta fırtınanın etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatı parçalarını toplayarak güvenli alana taşıdı.

Kartal Kordon Boyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde devrilen bazı ağaçlar, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir binanın dış sıvası yerinden sökülerek etrafa savruldu.

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta daha önce riskli olması nedeniyle boşaltılan ahşap metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta fırtına 5 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

Ekipler, sokaktaki aydınlatma hatlarına ve direklerine zarar veren çatı parçalarının kaldırılması için çalışma yaptı.

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Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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