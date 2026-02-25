Haberler

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve yağışların gece başlayacağı bildirildi.

İSTANBUL Valiliği akşam saatlerinden itibaren kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir. Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
