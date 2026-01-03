İBB'den kentte etkili olan şiddetli lodos fırtınasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan fırtına nedeniyle 95 olaya müdahale edildiğini, ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'un son hava tahmin raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere, yurdun büyük bölümünde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte, 0 derece civarına ve altına kadar düşen sıcaklıkların, güneyli yönlerden lodos şeklinde esmesi beklenen fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-85 km/s) ile birlikte hızlı şekilde artarak 15 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Sabah saatlerinde batıdaki ilçelerde etkili olmaya başlayan fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini artırarak il genelinde etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, Sarıyer Rumeli Feneri mevkisinde rüzgarın en yüksek hızının 80 kilometre/saat ölçüldüğü bildirildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinin 2 bin 140 personel ve 928 araçla sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şuana kadar gelen toplam 95 olaya müdahale edildiği belirtilen açıklamada, ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 aracın hasar gördüğü, ancak can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, meydana gelen olayların "39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması, 40 tehlike arz eden parça, 15 tabela, reklam panosu." şeklinde olduğu belirtildi.

"Korular tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı"

Açıklamada, bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla koruların tedbiren, geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldığı bildirildi.

Ziyaretçi girişine kapatılan alanlar, şu şekilde sıralandı:

"Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Küçük Çamlıca Korusu, Beykoz Korusu."

Saat 11.20 itibarıyla teleferik seferleri (Maçka, Eyüpsultan) işletmeye kapatıldığı kaydedilen açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları ana hat seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşandığı kaydedildi.