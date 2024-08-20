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İstanbul'da Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı

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İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı, Romanya'da yakalandı. Şahısların İnterpol ile yapılan işbirliği neticesinde yakalandıkları ve Türkiye'ye getirilecekleri belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı, Romanya'da yakalandı. Şahısların İnterpol ile yapılan işbirliği neticesinde yakalandıkları ve Türkiye'ye getirilecekleri belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına suikasten sonra yurt dışına kaçtıkları açıklanan 3 zanlının İnterpol ile yapılan işbirliği ve takip sonucunda Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirileceği duyuruldu.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K.'nın silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.'nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir.

Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B.'nin olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A.'nın olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmiş, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A., ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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