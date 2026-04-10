İstanbul'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik 'idam yasası' protesto edildi

İstanbul'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırım protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Bağcılar Meydanı'nda bir araya gelen Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'daki saldırılarına tepki gösterdi.

Gruptakiler, İsrail Parlamentosu tarafından Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören düzenlemeyi kınayarak, "Kahrolsun İsrail", "Zulme dur de, zalime susma", "Hamas'a selam, boykota devam" sloganları attı.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı konuşmada, " Filistin'in başkenti özgür Kudüs'te, Bağcılar Meydanı'nda bulunan kardeşlerimizle belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın cuma namazını kılacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Çocukların ve kadınların katledilmesine, Filistin'in İsrail adıyla işgal edilmesine, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara, Batı Şeria'nın ilhak edilmesine, Gazze'deki insanlık dışı soykırıma, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılara karşı olduklarını vurgulayan Kabaktepe, mazlumun, Filistin'in, katledilen çocukların yanında, işgalci siyonizmin karşısında olduklarını söyledi.

Barış, adalet ve huzur istediklerini, coğrafyanın işgal edilmesine karşı çıktıklarını dile getiren Kabaktepe, "Bu duruş çok önemli bir duruş. Siyonizmi korkutan ve onların er ya da geç sona erecek zulümlerinin işaret çiçekleridir. Onun için Türkiye'ye, 85 milyona, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yüzyılın başında 'Barışı getireceğiz.' dediler, savaşı getirdiler. 'Huzuru getireceğiz.' dediler, kargaşayı getirdiler. Bu coğrafyayı kan gönlüne çevirdiler. İnsanların kanının aktığı, işgallerin oluşturduğu zulmün ve adaletsizliğin kol gezdiği bir sürece çevirdiler. Hep beraber Türkiye, zalime karşı duran ülkeler ve toplumlar olarak yeniden barışın, adaletin tesisi için gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. 'Her ülkenin sınırına, toprağına saygılıyız.' diyorlar. Bu yüzyılın başından beri Filistin topraklarını işgal edip terörist İsrail devletini kuruyorlar."

Bu toprakların her zaman vicdanın sesi, insanlığın son adası olduğunu belirten Kabaktepe, "İran'da saldırıyla öldürdüğünüz 156, Gazze'de katlettiğiniz 20 binin üzerindeki çocuğumuzun, 30 bine yakın kadınımızın, 70 bin insanımızın hesabını elbette vereceksiniz. Hep birlikte omuz omuza yürümeye, bu uğurda çalışmaya, adaletin tesisi için yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla platforma temsili kefene sarılı çocuk tabutları bırakılan eylemde, Müslümanlar için dua edildi.