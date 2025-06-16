İstanbul'da Filistin Eylem Komitesi'nden İsrail ve İran Protestosu

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Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarını İstanbul'da protesto etti. Grubun sözcüsü Naz Şakar, siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve İran'a yönelik saldırılara dikkat çekti.

Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarını bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Levent Metrosu'nun çıkışında toplanan grup üyeleri, "Nehirden denize özgür Filistin", "Kınamayla soykırım engellenemez", " Filistin'e özgürlük İsrail'e boykot" sloganları eşliğinde Başkonsolosluğa yürüdü.

Burada grup adına konuşan Naz Şakar, 1,5 yıldır Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım yapan siyonist İsrail devletinin, ABD'nin sınırsız desteğiyle İran'a yönelik geniş bir saldırı başlatarak savaş ilan ettiğini söyledi.

Şakar, "Başta İngiltere ve ABD olmak üzere, emperyalizmin Orta Doğu'ya ileri bir karakol olarak soktuğu siyonist İsrail, bölgemizin emperyalist dizaynı doğrultusunda savaş planlarını hayata geçirmeye çalışmaktadır." dedi.

Bu güçlerin hedefinin, tüm Orta Doğu halklarının emperyalizme ve siyonizme boyun eğmesi olduğuna dikkati çeken Şakar, şunları kaydetti:

"Gazze'de Filistin halkının direnişini kırmak için başlattığı ve hiçbir kural tanımadan sürdürdüğü vahşi saldırıya rağmen, ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamayan emperyalist-siyonist güçler, bunun kendileri açısından stratejik bir yenilgi anlamına geleceğini fark etmiştir. Bu nedenle saldırılarını İran'a doğru genişleterek bu başarısızlığı telafi etme hamlesine girişmişlerdir. Bölgemizdeki halkların sömürüsü altına girmesi için hiçbir suçu işlemekte beis görmeyen emperyalistler Filistin'de soykırımı sürdürürken, İran'a saldırarak yeni bir uluslararası suçu işliyor."

Şakar, İran'a saldırıya karşı olmanın, siyonizm ve emperyalizm ile Filistin halkının maruz kaldığı saldırıya karşı çıkmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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