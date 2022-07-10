İstanbul'da en fazla yağışı Sarıyer aldı

İSTANBUL DHA İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'ndenr yapılan açıklamada, kentte en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur ve yoğun yıldırım Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü'nde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü. Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ila 31 derece aralığında seyredecek.

EN FAZLA YAĞIŞ SARIYER'DE

Demirören Haber Ajansı / Güncel