Haberler

İstanbul'da eğitim sendikaları Siverek'te okula yapılan saldırıyı protesto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski bir öğrencinin okuluna düzenlediği silahlı saldırı, bazı eğitim sendikaları üyelerince İstanbul'da protesto edildi.

Sultanahmet Meydanı'nda toplanan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul şubelerine üye bir grup, "Okullarda Şiddete Hayır" ve "Okullarda Şiddete Dur De" yazılı pankart açıp slogan attı.

Bir süre oturma eylemi yapan grubun İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmasına izin verilmedi.

Sonrasında, güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından grup İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Eğitim Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, Siverek'teki okula yapılan saldırının herkesi derinden sarstığını belirterek, okullardaki güvenliğin önemini vurguladı.

Tosu, okulların, çocukların, gençlerin ve eğitim emekçilerinin güvenli bir biçimde bulunması gereken kamusal alanlar olduğunu dile getirerek, gereken önlemlerin alınmasını istediklerini kaydetti.

Eğitim Sen'in eyleminin ardından Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri de protesto gösterisinde bulundu.

Pankart açarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelen grup adına yapılan basın açıklamasında, okullarda yaşanan bu tür şiddet olaylarına karşı yetkililerin önlem alması istendi.

Eğitim-İş Sendikası üyelerince yapılan basın açıklamasında ise okulların TSE'nin güvenlik ve fiziki koşul standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilerek, eğitimde şiddete karşı somut ve acil önlemler alınması istendi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan 5 silah ve 7 şarjörle baskına gelmiş