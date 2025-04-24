İstanbul'da Depremden Sonra Kadıköylü Vatandaşlar Müze Gazhane Bahçesinde.

Haber: Kadir DEVİR / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(İSTANBUL) - İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden ve ardından yaşanan onlarca artçı sarsıntı dolayısıyla İstanbullular kendilerini sokaklara attı. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşanan vatandaşlar Müze Gazhane'nin bahçesine sığınarak depremden ve artçı sarsıntılardan korunmaya çalıştı. 32 bin metrekare büyüklüğündeki müze açık ve kapalı alanları ile vatandaşların kullanımına açıldı. Müze bahçesinde yaşanabilecek olası depremden korunmaya çalışan Dilara Tan, "6 Şubat depreminde yaşadığımız o faciayı zaten hepimiz gördük şimdi İstanbul depremi ve bu tür depremler ve ardından gelen artçılar bize birçok şeyin ön izlemesini veriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da meydana gelen depremden sonra Müze Gazhane bahçesinde depremlerden korunmaya çalışan Yağız Küçük şunları kaydetti:

"Kadıköy'de oturuyoruz. Deprem anında hepimiz korktuk hep birlikte aşağıya indi bütün mahalle. Ağlayanlar, bağıranlar vardı telefonlarımız çekmiyordu. İlk anda depremde balkondaydık içeriye koştuk ondan sonra bir daha sarsıldı orada direkt merdivenlere çıktık epey sallandı düşüyor gibi olduk. Aşağıya indiğimizde herkes korku içindeydi etrafa koşuşturuyorlardı. Yalınayak indik hepimiz hiçbir şeyimiz yoktu. Biraz sakinleştik nefesimiz yerine geldikten sonra eşyalarımızı aldık.Şimdi de Müze Gazhane'deyiz. Burası sabaha kadar açık olacakmış. Büyük olasılıkla geceyi burada geçireceğiz. Daha iyi hissedersek eve gidebilir miyiz, biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Eşyaları alırken bile çok korktuk. Onun dışında evde bir hasar var mı yok mu nasıl ölçeceğiz bunu da bilmiyoruz eski bir binada oturuyoruz. Toplanma yeri olarak problemler yaşadık, toplanma yeri olarak nereye gidebiliriz, hepimizi neresi alacak gibi kaygılarımız endişelerimiz de oldu. Telefonumuza sms, haber gelmedi depremle ilgili. İlk anlarda da maalesef kimseye ulaşamadık. Ailem İzmir'de yaşıyor İzmir'de de hissedilmiş deprem onlar da korkmuşlar. Bu öncü deprem miydi, daha sonra daha büyük deprem mi olacak böyle bir korkumuz da mevcut.

Ailesi ile birlikte Müze Gazhane'ye sığınan Reha Argın ise, "Çok etkileyiciydi, çok sallandık. Şimdi dışarı çıktık bu akşam burada durmayı düşünüyoruz. Çok sıkıntılıydı. Arabada ya da işte burada alan sağlıyorlar. O şekilde kalmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Her taraftan yetersizlik ve güvensizlik içindeyiz aslında"

Üniversite öğrencisi Dilara Tan depremden sonra yaşanılan durumu eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Korku büyük aslında deprem anından daha çok deprem sonrasında da yaşanan tedirginlikler ve güvensizlikler bizi daha çok etkiliyor. Zaten İstanbul'da beklenen büyük bir deprem vardı bu da hepimize bunu hatırlatıyor tekrar ve tekrar. Korkutucu bir gündü hepimiz için. Bir yandan da böyle şakaya vurmaya çalışıyoruz ama büyük bir gerçeklik var. İstanbul'da binalar bildiğiniz gibi iyi durumda değil ve en büyük tedirginlik burada başlıyor. Güvenli bir alanımız yok aslında. Fakat şuan Gazhane'deyiz bu geceyi burada geçireceğiz. Bizi bu tür alanlar daha güvenli bir yere itiyor. Bir yaşam var aslında biraz günü kurtarmaya yönelik. Bu ekonomik yetersizliklerin de bizi buna ittiği aslında. 6 Şubat depreminde yaşadığımız o faciayı zaten hepimiz gördük şimdi İstanbul depremi ve bu tür depremler ve ardından gelen artçılar bize birçok şeyin ön izlemesini veriyor. Bugün deprem yaşandı daha saniyesinde insanlar sevdiklerimiz bizi arayama çalışıyor ama ulaşamıyor. Telefonu açıyorum hat çekmiyor. Bir sürü para ödeniyor aylık fatura olarak bu GSM operatörlerine ama karşılığında biz en ufak bir şekilde bile geri dönüşünü alamıyoruz. Her taraftan yetersizlik ve güvensizlik içindeyiz aslında."

"Bu İstanbul depremine ne kadar hazırlıksız olduğunun göstergesi"

Merve Altıntaş ise konuşmasında, "Bir yıkım can kaybı yok ama büyük İstanbul depremine de ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gördük. Hem binalar çok hasar aldı benim sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla hem de bu depremde bile GSM operatörleri hemen kapandı. İnsanlar birbirine ulaşamadı. Bu aslında İstanbul depremine ne kadar hazırlıksız olduğunun göstergesi." ifadelerini kullandı

"Hem İstanbul bu depreme hazırlıksız hem de biz vatandaşlar olarak hazırlıksızız"

Rozerin İdin ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Deprem sonrası aslında yaşananlardan anlayacağımız üzere bugün Gezi Parkı'na kurulmak istenen çadırlar kaldırılmak istendi. Zaten var olan toplanma alanlarında bile bazı sıkıntılar çıktı. Hem İstanbul bu depreme hazırlıksız hem de biz vatandaşlar olarak hazırlıksızız. Zaten binalar çok eski kentsel dönüşümler yerinde değil. O yüzden bugünü geçirmek üzerinden kuruyoruz ama daha büyük bir deprem var önümüzde ve ona dair bir öngörümüz yok. Bir deprem var o büyük deprem olacak yıkıcılığı da yüksek olacak. Sadece bugünü geçirmek üzere bir şey kurguluyor herkes."