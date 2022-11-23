İstanbul'da deprem nedeniyle yaralanan tek kişi Nijeryalı Delight Nweke çıktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilirken, Bakan Koca sarsıntıyla ilgili açıklamasında megakentte bir kişinin yaralandığını duyurdu. O kişinin yaşadığı panikle evinin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke olduğu ortaya çıktı. Nweke, "Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim" diye konuştu.

Saat 04.08'te Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir kişinin yaralandığını duyurdu. O bir kişinin Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi.

"DAHA ÖNCE HİÇ DEPREM GÖRMEDİM"

Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan 31 yaşındaki Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim.

"HALA PANİK İÇİNDEYİM"

Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.