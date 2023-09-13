İstanbul'da, 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası' düzenlenecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 15- 17 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da, 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası' düzenleneceğini duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 15- 17 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da, ' Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası' düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen program, 15-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bakan Mehmet Özhaseki'nin açılış konuşmasını yapacağı ve ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımları ile yapılacak Deprem Şurası'nda, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesi konusunda ortak bir yaklaşım ve yol haritasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

DEPREM YASASININ ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Deprem risklerinin tüm yönleriyle ele alınarak dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi ve tavsiye kararlarının alınması hedeflenen şurada; kentsel dönüşümden konut arzına, dönüşüm sürecini geciktiren hukuki kararların çözümünden dönüşüm modellerine kadar birçok konu başlığı ele alınacak, yeni hazırlanacak deprem yasasının altyapısı oluşturulacak.

Şurada, Türkiye'nin afetlere karşı güçlendirilmesi vizyonu çerçevesinde, alanında uzman isimlerin katılımıyla 'Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu', 'Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu', 'Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Stratejiler Komisyonu', 'Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu', 'Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu' ve 'İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu' başlığı altında 6 ayrı komisyon toplantısı gerçekleştirilecek.

Ayrıca şurada oluşturulacak 'Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu', kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ve deprem yasası çıkarılması adına çalışmalarını yürütecek. Komisyonda; dönüşümün önündeki engellerin hukuki anlamda çözülmesi, mevzuat alanında gereken düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve hızlandırılması ele alınacak.