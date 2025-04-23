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İstanbul'da Deprem Anında Metrobüs İstasyonunda Panik Anları

İstanbul'da Deprem Anında Metrobüs İstasyonunda Panik Anları
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İstanbul Avcılar'daki metrobüs istasyonunda 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yolcuların metrobüsten indikleri ve sarsıntı anında zorlandıkları anlar görüntülendi.

İstanbul'da meydana gelen depremler sırasında Avcılar'daki metrobüs istasyonunda yaşanan endişeli anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yolcularının yaşadığı endişeli anlar, Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisler İstasyonu'ndaki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülere göre, metrobüs istasyona yanaşıp kapılar açıldığı sırada sarsıntı meydana gelirken, bazı yolcular metrobüsten indi, bazıları da ayakta durmakta zorlandı. Deprem sırasında metrobüs de sallandı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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