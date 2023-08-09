İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye para toplayan 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan 6 kişi, sosyal medya üzerinden para topladıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
İSTANBUL'da DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütüne, sosyal medya üzerinden para toplayan 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından, 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlendi. Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)