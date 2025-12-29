Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesi DEAŞ'ın eylem planlarının deşifre edilmesi kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda silah ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesi terör örgütü DEAŞ'ın olası eylem planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir zanlı belirlenmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ataşehir'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adresteki aramalarda, tabanca, şarjör, 25 fişek, tabanca kılıfı, 13 bıçak ve çakı, teleskopik jop, üzerinde Arapça yazı bulunan komando beresi, akımölçer, 5 cep telefonu, SIM kart, dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan 33 örgütsel içerikli kitap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap